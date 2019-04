Gut 200 Besucher kamen zum Fest in die Nellstraße

TRIER. Am vergangenen Wochenende machte im Stadtteil Kürenz die “Bürgerinitiative Walzwerkquartier Kürenz“ (BIWaQ) erneut von sich reden. Die Initiative hatte am Sonntag zum ersten kleinen Anwohnerfest in die Nellstraße eingeladen. Eine Einladung, der nach Veranstalterangaben gut 200 Besucher Folge leisteten. Gefeiert wurde an der Stelle, wo in Zukunft ein Zugang zu einer neuen Ortsmitte entstehen könnte.

Pascal Schubbe und Ole Seidel sind die beiden Vorsitzenden der BIWaQ. Die sehr gute Resonanz auf das Fest machte den beiden Männern Mut: “Kaum jemand hatte vorher gedacht, dass sich eine im Alltag so verkehrsgeplagte Straße, wie die Nellstraße, auch als Lebensraum eignen kann. Schließlich ist es hier doch an normalen Tagen schon auf dem Gehweg gefährlich”, freute sich Schubbe über die gute Resonanz. Und Ole Seidel hatte beobachtet: “Schnell wurden Gedanken wie ‘das könnten wir doch jetzt jeden Sonntag machen’ oder ‘es wird Zeit, dass hier eine Spielstraße für die Anwohner entsteht’ laut.”

Wen wundert’s, konnten die Besucher doch den ganzen Straßenraum der Nellstraße zwischen Domänen- und Rosenstraße in Besitz nahmen. Vor allem die Kinder nutzten die Fahrbahn schnell zum Kreidemalen, Spielen sowie zum Roller- und Fahrradfahren.

Und da zu einem Fest auch ein kulinarisches Angebot sowie ein Getränkeausschank gehört, arbeiteten die Bürger des Stadtteils zusammen mit dem Gasthaus Ternes Hand in Hand. Neben erfrischenden Getränken waren von den Anwohnern gespendeter Kuchen, Salate und Grillgut im Angebot. Außerdem gab es für die Kinder frisch gemachtes Popcorn aus der Popcornmaschine.

Im Sommer soll es ein weiteres Fest der BI unter Einbeziehung der Domänenstraße geben

Kinder wie erwachsene Besucher nutzten die Gelegenheit, den Blechzaun, der das Walzwerkgelände noch einzäunt, farbenfroh mit ihren Wünschen und Vorstellungen für das neue Quartier zu gestalten. Und natürlich informierte die BI über ihre Arbeit und den aktuellen Planungsstand bei der Bebauung des Walzwerkquartiers.

“Wir haben uns über das rundum gelungene Fest gefreut, bei dem viele Anwohner ein ganz neues Gesicht von Alt-Kürenz erleben konnten”, fasste Schubbe die Eindrücke am Ende des Tages zusammen. Und sein Vorstandskollege Ole Seidel ergänzte: “Nun gilt es, möglichst viel davon in den Alltag zu retten, vielleicht mit einer Anlieger- oder Spielstraße.”

Es sei nicht die letzte Aktion der BI gewesen, versicherten die beiden Vorsitzenden. Für den Sommer sei bereits ein größeres Fest geplant, das auch die Domänenstraße mit einbeziehen solle. Zudem will die BI in Zukunft für mehr Grün in den Straßen werben, “was im Idealfall gleich mit Verkehrsberuhigungs-Maßnahmen verbunden werden könnte.” (tr)



