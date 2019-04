Hallenbad und Saunagarten: Öffnungszeiten über Ostern

TRIER. Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen bleiben an Ostersonntag, 21. April, geschlossen. An Karfreitag, 19. April, und Ostermontag, 22. April, hat die Schwimmhalle von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die Sauna von 10 bis 20 Uhr.

An Ostersamstag öffnet die Schwimmhalle von 6 bis 21 Uhr und die Sauna von 10 bis 22 Uhr. Die Kundenzentren der Stadtwerke Trier bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen und stehen darüber hinaus wie gewohnt zur Verfügung. (tr)



