Hatte das Experiment Weimar eine Überlebenschance?

TRIER. Weimar war Experiment, Versuch, Aufbruch, Sprung in die Moderne. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie und ihres Endes ist komplex und bis heute wichtig für uns: War sie durch Fehler und Versäumnisse in der Gründungsphase zum Scheitern verurteilt oder hatte sie nicht doch bis zuletzt eine echte Überlebenschance?

Antworten wird am Dienstag, 9. April um 19 Uhr, Walter Mühlhausen in seinem Vortrag zum “Experiment Weimar“ geben. Im Gespräch mit Peter Beule wird er das Bild einer von inneren Kämpfen zerrissenen Republik vertiefen.

Der Historiker Walter Mühlhausen, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte (Heidelberg), lehrt als außerplanmäßiger Professor an der TU Darmstadt. Sein 2006 erschienenes Werk über den ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik Friedrich Ebert wird als Biografie, “die Bestand haben wird“, gewürdigt (perlentaucher.de).

Moderiert wird der Abend in der Verwaltung des Museums Karl Marx-Haus (Brückenstraße 5) von Peter Beule. Er ist Referent im Referat “Public History“ im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Der Eintritt zu dem Gesprächsabend ist frei.

Um Anmeldung per E-Mail (Karl-Marx-Haus@fes.de) oder Telefon (0651 97068-0) bis zum 8. April 2019 wird gebeten.(tr)



