Heilig-Rock: 500 Schüler feiern “Tag der Förderschulen“

TRIER. Der ehrwürdige Trierer Dom hat in seiner langen Geschichte schon vieles erlebt. Aber ein Fest mit 500 trommelnden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? Da dürfte der “Tag der Förderschulen“ am 9. Mai eine Premiere gewesen sein. Eine fröhliche, interaktive und für alle Mitwirkenden eindrucksvolle Premiere, an deren Ende die gebetete, gesungene und getrommelte Zusage stand: Gott geht alle Wege mit, er ist immer für uns da.

“Mit Dir schaffe ich das“ lautet das Motto der Förderschulen bei diesen 20. Heilig-Rock-Tagen. Aus Bernkastel-Kues, Dirmingen und Gerolstein, aus Lebach, Mayen, Neunkirchen, Neuwied und Prüm, aus Wittlich, Schweich und natürlich auch aus Trier sind Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern zum Dom gekommen. Dort folgen sie gerne der Aufforderung von Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, sich doch lautstark zu melden und als Schule zu zeigen. Und dann geht sie los, die Reise mit “Trommel-Markus“, dem Geschichtenerzähler und Theologen, der vor 21 Jahren den Verein “Theomobil“ gegründet hat und seither in interaktiven Projekten uralte Geschichten und die Geschichten der Bibel erlebbar macht. Jedes Kind, die Jugendlichen und alle Erwachsenen halten je eine afrikanische Trommel in Händen. Aber niemand trommelt einfach so drauflos. Markus Hoffmeister hat die bunte Gruppe im Griff und macht klar, dass es erst losgeht, wenn die Flöte erklingt. Behutsam und zart werden die Herzen der Trommeln geweckt, und schon schlagen alle Herzen im gleichen Rhythmus. Mal ganz leise, dann etwas lauter und schließlich “volle Pulle“.

Nachdem sie bei der Begrüßung gemeinsam – leider erfolglos – “Sonne komm!“ gerufen hatten, schallt zu Beginn der Wortgottesfeier mit dem Generalvikar ein vielstimmiges “Jesus komm!“ durch den Dom. Hoffmeister lädt zu einer weiteren Reise ein. Diesmal geht es ohne Trommeln, aber mit ganz viel Bewegung, Rhythmus und Klatschen nach Israel.

“Das war so schön!“, schwärmt Lara von der Levana-Schule ganz begeistert. Ihr und Klassenkameradin Sara hat das Trommeln besonders viel Freude gemacht. Ismael fand “die Geschichte von dem Elija in der Wüste am schönsten“. Und dass die Schülerinnen von der St. Helena-Schule, der Bischöflichen Schule für Erzieherinnen und Erzieher, so lecker für die Kinder gebacken haben, das verdient für die Schweicher Schüler ein ganz besonderes Lob. Den Schülerinnen und Schüler von der Förderschule St. Josef und aus der Grundschule am Dom hat der “Tag der Förderschulen“ gefallen, weil sie sich als Partnerschulen getroffen und näher kennengelernt haben. (tr)



Drucken