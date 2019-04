Hirtenbrief der Euregio-Bischöfe zur Europawahl

TRIER. Die Bischöfe der europäischen Grenzregion laden in einem gemeinsamen Hirtenbrief alle Europäer zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai ein. Dabei betonen die Bischöfe, dass sich die Europäische Union zwar in einer tiefen Krise befinde, gleichzeitig aber über wichtige Vorteile verfüge, um dieser entgegenzutreten.

Die Bischöfe sehen vor allem sechs Herausforderungen für das heutige Europa. Erstens die Solidarität: Die Europäische Union müsse der Unterstützung von Menschen Vorrang einräumen, die angesichts eines Liberalismus im Finanzwesen, der den Menschen verachtet, in Schwierigkeiten geraten sind. Zweitens die diplomatische Solidarität, um Frieden zu fördern und Terrorismus zu bekämpfen. Drittens die Achtung des menschlichen Lebens in all seinen Phasen. Viertens die Sorge für die Umwelt mit Blick auf eine integrale Ökologie, die den Menschen ins Zentrum der Schöpfung stellt, in seiner Beziehung zu anderen Menschen und Geschöpfen.

Fünftens die Migrationsfrage: Die Migranten verließen ihr Land aus wirtschaftlichen Ursachen oder auf der Suche nach Sicherheit und müssten das Mittelmeer zum Teil unter Lebensgefahr überqueren. “Europa muss in einem von allen seinen Mitgliedstaaten angenommenen und abgesprochenen Ansatz dafür sorgen, dass es die Migranten mit Respekt vor ihrer Würde aufnimmt und gleichzeitig ihre Notsituation mit der gebotenen Geduld und Empfindsamkeit meistert, damit die ergriffenen Maßnahmen nicht zu Spannungen in den Aufnahmeländern führen“, unterstreichen die Bischöfe. Sechstens gelte es, dem demografischen Wandel und Beschäftigungsproblemen angemessen zu begegnen: “Verschiedene Länder sind nicht in der Lage, ihren Einwohnern eine sichere Arbeitsstelle anzubieten, andere stehen vor einem demografischen Rückgang und haben Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Eine abgestimmte Politik könnte die derzeitigen Schwierigkeiten überwinden.“

Um diese Probleme zu lösen, müssten die Länder der Europäischen Union offen sein für den Dialog zwischen ihren von einer großen Vielfalt geprägten Mitgliedstaaten. Diese Aufgeschlossenheit bedeute nicht, dass jedes Land seine Identität verliere. “Im Gegenteil, jedes an seiner eigenen Kultur reiche Land lässt das andere einen Teil der europäischen Identität entdecken“ so die belgischen, französischen, deutschen und luxemburgischen Bischöfe. Die Antwort auf die Probleme bestehe darin, neue Beziehungen zwischen den Völkern und ein gemeinsames Projekt aufzubauen. (tr)



