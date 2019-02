“Hört, hört” – Neue Audiotour am Mosel-Radweg

REGION. Mit der neuen Audiotour “Lauschpunkte am Mosel-Radweg” können Radfahrer den Mosel-Radweg auf sehr lebendige und unterhaltsame Art neu erleben. Die Beschilderung von insgesamt 40 Lauschpunkten auf der 240 Kilometer langen Strecke von Perl bis Koblenz ist nun abgeschlossen. Im Auftrag der Mosellandtouristik hat die Firma Hoffmann am vergangenen Wochenende die Aufstellung von 19 Pfählen und die Befestigung von 45 Schildern abgeschlossen.

An diesen Hörstationen können Radfahrer nun absteigen und eine kleine Lauschpause einlegen. Unter dem Slogan “Hört, hört” lenkt die Audiotour den Blick auf 40 landschaftliche und kulturelle Besonderheiten am Wegesrand. Was verbirgt sich hinter der größten Apotheke der Welt? Wo steht die “Autobahnbrücke” der Römer? Wie sah das Leben auf einem römischen Gutshof aus, und wie arbeitet ein Schleusenwärter? Auf unterhaltsame und persönliche Art entlockt Reporter Marco den ortsansässigen Winzern und Moselanern ihre Geschichten und Anekdoten zu touristischen Höhepunkten, Weinwissen und archäologischen Schätzen.

“Mit der Audiotour ‘Lauschpunkte am Moselradweg’ bieten wir unseren Radgästen ein hochwertiges digitales Angebot für ihre mobilen Endgeräte”, freut sich Sabine Winkhaus-Robert, Geschäftsführerin der Mosellandtouristik.

Die Lauschtour-App gibt es kostenlos im Apple App Store oder auf Google Play. Sie kann offline gespeichert werden, so dass unterwegs kein Internetempfang notwendig ist. Als gemeinschaftliches Projekt der Mosellandtouristik und der örtlichen Tourist-Informationen wurde die Audiotour im Entwicklungsprogramm EULLE gefördert. (tr)



