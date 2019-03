Hoffen, warten, bangen, Daumen drücken

TRIER. Die Wetterprognosen verheißen für Sonntag und Montag nichts Gutes, die Narren bangen um ihre Umzüge. Oder haben Blumenstrauß und Prinzenorden bei Petrus doch Wirkung gezeigt? Wir erinnern uns: am Fetten Donnerstag hatte das Trierer Prinzenpaar mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Petrus mithilfe der Drehleiter auf seinem Sockel auf dem Hauptmarkt besucht. Wie in jedem Jahr sollte Petrus, der ja auch als der Wettergott gilt, den Narren schönes und feierfreundliches Wetter bescheren. Und weil er in der Vergangenheit seine Aufgabe nicht immer so genau beachtet hat, gab es vor dem Abstieg hinab auf den Boden für alle Fälle noch einen drohenden Finger von der Prinzessin…

Bislang hat es ja einigermaßen geklappt. Der Donnerstag war zwar nicht unbedingt ein strahlend schöner Tag, aber okay. Auch der heutige Samstag, an dem schon einige närrische Umzüge unterwegs sind, war zuweilen zwar etwas stürmisch, aber immer noch in Ordnung.

Der Sturm aber wird in den kommenden Tagen mehr und mehr ein Thema werden. In Düsseldorf erinnert man sich noch sehr genau an das Jahr 2016. Damals war wegen den vorausgesagten Sturmböen den Verantwortlichen das Risiko zu groß gewesen. Man hatte das Spektakel abgesagt, im benachbarten Köln dagegen setzte man alles auf eine Karte. Heute wissen wir, das Wetter war am Rosenmontag top, die Kölner hatten den Spaß und die Düsseldorfer den Frust…

Auch in Trier hatte man sich 2016 seine Gedanken gemacht. Zugleiter Georg Heinen hatte die Teilnehmer ausdrücklich darum gebeten, die Fahrzeugaufbauten wind- und wetterfest zu machen. Bis zuletzt hatten alle gehofft. Doch am Morgen des Rosenmontags kam das endgültige Aus. Gegen 7.30 Uhr hatten die Verantwortlichen Windstärke 8 gemessen. Die Gefahr war zu groß, der Zug musste verschoben werden und wurde schließlich am Samstag, 13. Februar, als erster Nachtumzug in der Innenstadt nachgeholt.

Andreas Peters mag daran aber derzeit noch nicht denken. Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) hofft zusammen mit dem Trierer Prinzenpaar Pierrot I. und Marie-Claire I. sowie allen Akteuren und närrischen Besuchern auf gutes Wetter. “Bisher ist noch alles im grünen Bereich”, sagte er gegenüber dem reporter, Sollte wider Erwarten wirklich das Wetter nicht mitspielen, werde man am Montagmorgen zusammen mit Polizei, Feuerwehr und dem Ordnungsamt die erforderliche Entscheidung treffen. Bis dahin aber vertraut der ATK-Präsident auf Artikel 2 und 3 des Rheinischen Grundgesetzes: “Et kütt wie et kütt” und “Et hätt noch emmer joot jejange.” (-flo-)



