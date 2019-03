Hundehasser geben keine Ruhe: Neue Giftköder

TRIER. Hundebesitzer in Trier haben allen Grund zur Aufmerksamkeit: erst wurden am Donnerstagabend vergiftete Frikadellen am Moselstadion gefunden. Jetzt liegen der Kriminalpolizei weitere Meldungen über Giftköder vor, die sich in der Brahmsstraße an verschiedenen Orten befanden. Eine Überprüfung der Ablagestellen ergab, dass es sich bei den Ködern erneut um halbierte Frikadellen, die mit einer blauen Substanz gefüllt waren, handelte.

Die Kripo fragt: Wer hat im Bereich des Moselstadions verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Verbindung stehen können? Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2241 oder 0651/9779-2290. Generell rät die Polizei rät dazu, Hunde grundsätzlich angeleint auszuführen. Dies gilt sowohl zum Schutz des Tieres als auch anderer Fußgänger, Spaziergänger usw. Insbesondere sollen Hundehalter darauf achten, dass ihre Tiere nichts fressen, was sie beim Spaziergang finden.

Wenn Spaziergänger verdächtige Gegenstände finden, sollten sie sofort die Polizei informieren, damit diese ihre Ermittlungen direkt vor Ort aufnehmen kann.Hinweise bitte unter der Rufnummer 0651/9779-2241 oder 0651/9779-2290. (tr)



