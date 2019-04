IHK: Frischer Wind für “Durchstarter”

TRIER. Wir machen Ausbildung! Unter diesem Slogan steht seit April die Online-Ausbildungskampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rheinland-Pfalz und dem Mittleren Ruhrgebiet. Denn: Die heiße Bewerbungsphase fürs Ausbildungsjahr 2019 läuft – und die IHKs unterstützen junge Leute bei der Berufswahl nach allen Kräften. Deshalb erscheint “Durchstarter“ nun in neuem Design und mit neuem Konzept – auch die Website www.durchstarter.de ist vollständig umgestaltet worden. Besonders intensiv werden zudem künftig Facebook, Instagram und WhatsApp bespielt.

“Die duale Ausbildung ist unser höchstes Gut, um junge Menschen auf ihre Karriere in der Arbeitswelt vorzubereiten. Die Unternehmen investieren in die Berufsausbildung, um sie noch attraktiver zu gestalten. Wir wollen den Schülern aufzeigen, wie vielfältig und spannend ihre berufliche Zukunft mit einer Ausbildung sein kann“, sagt Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. “Mit ‘Durchstarter‘ bündeln wir unsere Kräfte, um die Ausbildungsbetriebe beim Kampf gegen den Fachkräftemangel zu unterstützen, auch und vor allem mittels digitaler Kommunikation.“

Azubis bloggen über ihren Alltag

Die Kampagne zeigt jungen Menschen die vielfältigen Möglichkeiten auf, die eine duale Ausbildung bietet, informiert über Berufe, Bewerbung und Perspektiven. Ziel ist es, sie für diesen Weg zu begeistern und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Denn mit einer Ausbildung als Basis stehen jungen Leute viele Wege offen, etwa eine Aufstiegsfortbildung, mit der nach dem deutschen Qualifikationsrahmen das Bachelorniveau erreicht werden kann.

Um auch unbekanntere Berufe ins Bewusstsein zu rücken, enthält die Homepage kurze Beschreibungen zu allen IHK-Berufen im Land. Außerdem bloggen Auszubildende über ihren Alltag als Kaufleute für Büromanagement, Chemielaborant, Mediengestalter & Co. und geben den Lesern so einen Einblick in die jeweiligen Berufe. Zum neuen Konzept gehört auch, dass die Blogger von der Pfalz über Koblenz, Trier und Mainz bis Bochum künftig intensiver von ihrer Arbeit berichten, unter anderem in Videos.

Das zentrale Element der Kampagne, die Website www.durchstarter.de, geht dank des Relaunchs nun stärker auf die Bedürfnisse junger Nutzer ein, ist übersichtlicher strukturiert und in einem frischen Design gestaltet. Auch Unternehmen, Eltern und Lehrer finden auf der Homepage von jetzt an Material für die Berufsorientierung. Die Ausbildungskampagne “Durchstarter“ gibt es seit drei Jahren. (tr)



