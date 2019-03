IHK: Mehr Jugendliche beginnen Ausbildung

TRIER. Die duale Ausbildung in der Region Trier ist weiter im Aufwind. Trotz rückläufiger Schülerzahlen haben insgesamt 1962 Jugendliche im vergangenen Jahr einen Ausbildungsvertrag in einem IHK-Beruf unterschrieben. Das sind 0,8 Prozent mehr als 2017. Das geht aus der Jahresbilanz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hervor. Insgesamt waren zu Jahresbeginn 4945 junge Menschen in einer Ausbildung. So viele wie seit 2014 nicht mehr. “Das zeigt, dass die duale Ausbildung wieder an Wert unter der Schulabgängern gewinnt“, sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung der IHK Trier.

Einen Zuwachs konnte die IHK Trier auch unter den Ausbildungsbetrieben verzeichnen. 2018 waren es 1348. Ebenfalls ein Wert, der seit 2014 nicht mehr erreicht wurde. Während die Zahl der Ausbildungsbetriebe in der Stadt Trier mit 477 konstant blieb, gab es in der Vulkaneifel (164 Betriebe/13 mehr als im Vorjahr), im Eifelkreis (232/+15) und im Landkreis Bernkastel-Wittlich (277/+10) mehr Betriebe als im Vorjahr.

Kleiner Wermutstropfen in der Bilanz: 204 der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse wurden im vergangenen Jahr auch wieder gelöscht. Die Zahl der Löschungen wurde in den 1962 neuen Verträgen bereits berücksichtigt. Viele der Auszubildenden, die ihre erste Ausbildung abbrechen, wechseln allerdings im selben Jahr noch in eine andere Ausbildung. Das liegt vor allem an der aktuellen Ausbildungsmarktsituation. Es gibt mehr Ausbildungsplätze als geeignete Bewerber. Schulabgänger können also, je nach Branche, zwischen mehreren Optionen wählen. Die Ausbildungsbetriebe beobachteten, dass die Schulabgänger kurz vor Ausbildungsbeginn oder noch in der Probezeit auf eine andere Stelle umschwenken. Für Betriebe bedeutet das im schlimmsten Fall, ohne neuen Azubi dazustehen, obwohl Verträge bereits Monate im Voraus unterschrieben gewesen sind. (tr)



