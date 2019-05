IHK Trier bringt Europa ins Klassenzimmer

TRIER. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, will mit Schülerinnen und Schülern über die Bedeutung der EU sprechen. Er wird dazu am Dienstag, 14. Mai, die Berufsbildende Schule BBS Wirtschaft Trier besuchen und in zwei Schulstunden von 9.45 bis 11.15 Uhr informieren und den Austausch suchen.

Ob Brexit oder Europawahl – 2019 werden entscheidende Weichen für die Zukunft der Europäischen Union gestellt. Damit Europa auch für die jüngere Generation ein Stück näher rückt, organisiert die IHK Trier den EU-Projekttag mit Berufsschülerinnen und -schülern.

“Der wechselseitige Austausch innerhalb Europas hat uns wirtschaftlich und kulturell zu Wohlstand und Frieden verholfen. Für die Unternehmen unserer Region ist der gemeinsame Binnenmarkt mit seinem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräften einer der größten Erfolge der Europäischen Union. Denn er ist ein Garant für Wachstum und macht aus der EU ein internationales wirtschaftliches Schwergewicht”, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer.

In den beiden Schulstunden zeigt Glockauer den Auszubildenden mit konkreten Beispielen aus der Region, welche Vorteile die EU ganz allgemein, aber auch für die Unternehmen, ihre Produkte und ihre Mitarbeiter hat. Dabei betrifft die EU aber nicht nur Unternehmer, sondern auch die Auszubildenden ganz direkt. Denn gerade in einem globalisierten Arbeitsumfeld werden gute berufliche Qualifikationen und Fremdsprachenkenntnisse immer wichtiger. Die EU bietet Auszubildenden und jungen Fachkräften durch Austauschprogramme wie ERASMUS+ auch die Chance, Lern- und Arbeitserfahrung im EU-Ausland zu sammeln.

Trotz aller Vorteile wird häufig Kritik an der Europäischen Union geäußert. Deshalb soll der EU-Projekttag an der Berufsschule auch Gelegenheit bieten, über kritische Fragen sowie die Herausforderungen für die EU zu sprechen. “In einer Zeit, in der die Europäische Union vor großen Herausforderungen steht und das gemeinsame Projekt auch infrage gestellt wird, sollten wir stärker über die Vorzüge Europas insbesondere auch mit jungen Menschen sprechen“, ist Glockauer überzeugt. (tr)



