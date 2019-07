Impulse für Umgang mit Abfällen

TRIER. Studierende der Hochschule Trier, Mitglieder der Initiative:Nachhaltigkeit, haben zusammen mit Schülerinnen und Schüler von Fridays For Future das Entsorgungs- und Verwertungszentrum (E.V.Z.) des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) besucht. Neben wertvollen Einblicken in die Kreislaufwirtschaft gab es für die Teilnehmer auch spannende Impluse für den eigenen Umgang mit Abfällen.

Organisiert wurde die kostenfreie Aktion von Leonie Guskowski und Leonard Rettig von der Initiative:Nachhaltigkeit (I:N), einem studentischen Kollektiv der Hochschule Trier. Die Gruppe besuchte neben dem Wertstoffhof im EVZ auch die mechanisch-biologische Trocknungsanlage, in der die Restabfälle aller Haushalte aus der Region verwertet werden. Thomas Hentz vom ART ermöglichte den Teilnehmern während der Besichtigung Einblicke in die Abläufe − von der Abfalltrennung bis hin zur Aufbereitung der verschiedenen Abfallfraktionen. “In dieser qualifizierten Tour habe ich nicht nur erfahren, warum man die Dinge trennen soll, sondern auch, was ich zukünftig besser trennen kann, um Probleme in der aufwendigen Verwertungskette zu vermeiden”, so Maximilian Kurth von I:N.

Der ART bietet Schulklassen und anderen Gruppen die Möglichkeit einer kostenlosen Führung auf dem Gelände des EVZ Mertesdorf. Interessenten können sich telefonisch am Service-Telefon unter 0651-94911212 informieren. (tr)



