Infoabend im Klinikum Mutterhaus Ehrang

TRIER. In der Reihe “Mittwochs im Mutterhaus” lädt das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen am 5. Juni alle Interessierten zu einem Infoabend ein. Aufgeklärt wird über den akuten Bauchschmerz, dessen Ursachen, die Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten. Dazu referiert Patrick Gottstein, Oberarzt der Allgemeinchirurgie im Klinikum Mutterhaus Ehrang. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen. Die Infoveranstaltung findet von 18 bis 19.30 Uhr im Klinikum Mutterhaus Ehrang in der August-Antz-Straße 22 statt. Der Eintritt ist frei. (tr)



Drucken