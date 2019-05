Infos zum Knotenpunkt Weismark

TRIER. Im städtischen Mobilitätskonzept 2025 ist als eines der Schlüsselprojekte der Verkehrsentwicklung der kommenden Jahre der sogenannte “erweiterte Tangentenring” zur Entlastung von Nord- und Südallee genannt. Ein wesentlicher Baustein ist die Neuerrichtung der Aulbrücke sowie der Ausbau von Aul- und Arnulfstraße mit einem neuen Kreisverkehr am Knotenpunkt mit der Straße Auf der Weismark in der Nähe des Weihers. Die Planungen des Baudezernats, die auch eine wichtige Rolle für städtebauliche Entwicklungen in den Gebieten Castelnau (Feyen-Weismark) und Brubacher Hof spielen, werden in einer öffentlichen Info-Veranstaltung zu am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, im Pfarrzentrum St. Matthias, Matthiasstraße 81, vorgestellt.

Die Planunterlagen können außerdem von Freitag, 24. Mai, an unter trier.de/bauleitplanung sowie im Baubürgeramt im blauen Verwaltungsgebäude VI am Augustinerhof eingesehen werden. Es ist geöffnet montags bis mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr. Außerdem kann ein Termin telefonisch vereinbart werden: 0651/718-3633. (tr)



