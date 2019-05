Infos zum Trierer “Digital Hub” jetzt im Netz

TRIER. Der Begriff “Digital Hub” taucht in Trier seit geraumer Zeit immer wieder in der Berichterstattung auf. Doch was genau ist das eigentlich?

Welche Chancen und Möglichkeiten verbinden sich mit dem Hub? Die Wirtschaftsförderung der Stadt Trier beantwortet diese und weitere Fragen nit einem entsprechenden Internetauftritt. Seit Dienstag, 7. Mai, ist die sogenannte “Landingpage” freigeschaltet und kann unter diesem Link eingesehen werden. (-flo-)



