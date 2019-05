Instandsetzung der Bahnüberführung Avelsbacher Straße

TRIER. Wegen Schäden an der Bausubstanz sind im Auftrag der Deutschen Bahn ab Montag, 6. Mai, Instandsetzungsarbeiten an der Eisenbahnüberführung in der Avelsbacher Straße geplant. Die Bauarbeiten finden jeweils in den Nachtstunden von 21 bis 6 Uhr statt.

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn unterhalb der Brücke halbseitig gesperrt. Tagsüber wird der Verkehr nicht beeinträchtigt. Die Instandsetzung dauert voraussichtlich bis Freitag, 17. Mai. (tr)



