Internationaler Museumstag in der Museumsstadt Trier

TRIER. Am Sonntag, 19. Mai, laden das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom, das Museum Karl-Marx-Haus, die Schatzkammer der Stadtbibliothek und das Stadtmuseum Simeonstift von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt in ihre Häuser ein.

Die fünf Museen der Museumsstadt Trier beteiligen sich wie in jedem Jahr wieder am Internationalen Museumstag und bieten ein rundes Programm für die ganze Familie an. Zu sehen sind außerdem die Dauerausstellungen und aktuelle Sonderausstellungen.

Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Ihre fünf wissenschaftlich arbeitenden Museen bewahren das historische und künstlerische Erbe und präsentieren in modern gestalteten Ausstellungsräumen ein breites Themenspektrum zur Geschichte und zu berühmten Persönlichkeiten der Stadt. Die Besucher sind eingeladen, Kunst-, Kultur und Stadtgeschichte im Stadtmuseum Simeonstift zu erforschen oder das barocke Geburtshaus von Karl Marx zu entdecken. Zu bewundern ist das einmalige spätantike Deckengemälde im Museum am Dom, erlebt werden kann die Antike anhand der hochkarätigen archäologischen Sammlung des Rheinischen Landesmuseums. In der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier lassen sich bibliophile Schätze von höchstem Wert und internationalem Rang entdecken.

Der Internationale Museumstag

Der Internationale Museumstag wurde 1977 vom Internationalen Museumsrat ICOM ins Leben gerufen und wird seit 1978 gefeiert. Seit 1992 wird der Tag von einem jährlich wechselnden Motto begleitet. 2019 lautet das Motto: “Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“. (tr)



