Jazz am Sonntag im Saarburger “Schwarzen Kopf”

SAARBURG. Mit gleich mehreren Akteuren lädt die Jazz-Kneipe “Zum schwarzen Kopf” (Graf-Siegfried-Str. 23) für Sonntag, 14. April, um 15.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen “Dorle & Band” sowie Kay Kankowski mit seinem Programm “Da gibt es noch mehr”.

Sympathisch und energiegeladen sorgt Dorle mit ihrer kongenialen Band für einen spannenden und unterhaltsamen Abend. Mit deutschsprachigen Chansons aus eigener Feder und packenden Interpretationen französischer Chansons stellt sie ihre neue CD “Oktoberlicht” vor. Dorle überzeugt – begleitet von Florian Schausbreitner an Bass und Gitarre, Christian Meißner am Schlagzeug und Nils Thoma am Saxophon – mit sensiblem Gitarrenspiel und großer Stimme, die ihren Liedern von Außenseitern und den zu wenig beachteten kleinen Dingen des Alltags Wärme verleiht. Ihre Lieder gewähren nachdenkliche und manchmal skurrile Einblicke in ganz normale bürgerliche Existenzen. Ihre Texte, poetisch, einfühlsam, treffsicher und pointiert, haben auch ohne Musik Bestand, erfahren jedoch durch die musikalischen Arrangements eine Dichte und Intensität, die unter die Haut geht.

Kay Kankowsky ist der Mann jenseits der Schubladen und diesseits der Klischees. Echt, ungekünstelt, energetisch, authentisch und angstfrei ironisch. Der Dylan der norddeutschen Tiefebene. Seine Texte sind lakonisch-verästelte Kommentare in skurril-verdrehten Versen über seltsame Zweierbeziehungen, Alltägliches, Absurdes, Versponnenes, Verspieltes, Liebe, Laster, laute und leise Töne. Kein Thema ist für ihn zu weit hergeholt, kein Problem zu naheliegend. Seine Musik besteht aus einer konsequent gitarrengetriebene Mischung aus Jazz und Folk, Ballade und Rock, Chanson und Blues. Eben baltischer Neo-Folk-Rock. (tr)



