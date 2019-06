Jobcenter – Anträge einfach online stellen

TRIER. Das Jobcenter Trier Stadt erweitert seine digitalen Angebote. Ab sofort können Kundinnen und Kunden über jeden verfügbaren Internetzugang ihre Anträge auch online an das Jobcenter stellen.

Mit jobcenter.digital können Weiterbewilligungsanträge auf Leistungen aus dem SGB II gestellt werden. Außerdem können Kunden über jobcenter.digital Mitteilungen an das Jobcenter schicken, wenn sich ihre persönlichen Situation geändert hat, beispielsweise hat sich die Adresse oder die Kontonummer geändert, es sind Mitglieder zur Bedarfsgemeinschaft hinzugekommen oder ausgezogen, eine Arbeitsstelle wurde angetreten oder beendigt. Erstanträge müssen weiterhin bei einem persönlichen Termin im Jobcenter gestellt werden.

Um jobcenter.digital nutzen zu können, ist eine einmalige, persönliche Registrierung notwendig. Gerne helfen die persönlichen Ansprechpartner in der Arbeitsvermittlung, im Kundenportal oder der Leistungsabteilung dabei. Neukunden, die sich für jobcenter.digital freischalten lassen möchten, können dies im Jobcenter mitteilen und müssen sich dort einmalig mit ihrem Personalausweis identifizieren. Kunden, die bereits über einen Nutzerzugang zur Jobbörse, dem Stellensuchportal der Arbeitsagentur, verfügen, können sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort direkt bei jobcenter.digital anmelden.

“Wir möchten unseren Kunden eine Ergänzung zur bisherigen Antragsstellung in Papierform bieten. Somit können sie Porto und Zeit sparen, die sie ansonsten mit Wartezeiten im Jobcenter verbringen würden”, sagt Marita Wallrich, Geschäftsführerin des Jobcenters Trier Stadt. Die Übermittlung der Daten wird datenschutzkonform durch eine mehrstufige, persönliche Registrierung gewährleistet. Außerdem sollen durch die elektronische Direktübermittlung Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Kunden, die gerne auf Anträge in der klassischen Form zurückgreifen, stehen Anträge in Papierform auch weiterhin zur Verfügung.

Mit dem Start werden in der ersten Ausbaustufe Veränderungsmitteilungen, Weiterbewilligungsanträge und ein zielgruppenspezifisches Informationsangebot zugänglich gemacht. Weitere Funktionen und Verbesserungen sollen kontinuierlich folgen. Möglich wird dieses neue Online-Angebot durch das Projekt “GE-ONLINE” der Bundesagentur für Arbeit, das die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für die Kundinnen und Kunden der gemeinsamen Einrichtungen realisiert. Dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 verpflichtet Verwaltungen zur Digitalisierung von Dienstleistungen.

Beim Projekt wurden kontinuierlich Kundinnen und Kunden verschiedener Jobcenter in ganz Deutschland befragt und so an der Entwicklung beteiligt. Dadurch konnten wichtige Erkenntnisse in die kundenfreundliche Ausgestaltung des Angebots einfließen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter wurden regelmäßig, beispielsweise durch Workshops, an der Entwicklung beteiligt.

Zu finden ist das neue Kundenportal ganz einfach auf jobcenter.digital. Alternativ gibt es auch auf der Startseite der Homepage des Jobcenters Trier jobcenter-trier-stadt.de einen Direktlink sowie ausführliche Informationen.

Für Nutzerinnen und Nutzer gibt es eine kostenlose Hotline bei technischen Fragen: Kontakt technisches Service-Center: 0800 4 5555 03; Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. (tr)



Drucken