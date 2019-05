Jobmesse eröffnet neue Berufsperspektiven

WITTLICH. Viele Unternehmen am Industriestandort Wittlich und in der Umgebung sind auf der Suche nach passenden Mitarbeitern. Gute Aussichten also, für alle, die auf Jobsuche sind oder sich beruflich verändern möchten. Trotz dieser guten Aussichten sind im Landkreis Bernkastel-Wittlich rund 1.900 Menschen auf Jobsuche. Um Arbeitsuchenden den Einstieg in Produktionsunternehmen zu erleichtern, veranstaltet die Agentur für Arbeit Trier am Dienstag, dem 28. Mai von 8.30 bis 12 Uhr die “Kontaktmesse: Jobs in der Produktion“. Veranstaltungsort ist das Casino (Friedrichstraße 5) in Wittlich.

Rund zehn renommierte Betriebe aus der Region mit aktuellen Stellenangeboten stellen sich vor. Jobsuchende können in einem persönlichen, ungezwungenen Gespräch Einstellungschancen und -voraussetzungen erfragen und Personalverantwortliche von sich überzeugen. Der direkte Kontakt zu den Unternehmensvertretern bietet vor allem Menschen mit gebrochenen Lebensläufen oder in einer beruflichen Neuorientierungsphase große Chancen, wissen die Experten der Arbeitsagentur und empfehlen den Besuch der Messe. Dieser ist kostenlos. Interessierte sollten ihren Lebenslauf mitbringen.

Darüber hinaus stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit für Fragen zur Verfügung. Sie informieren über Jobaussichten in der Region, Unterstützungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bei Rückfragen wenden sich Bürgerinnen und Bürger an den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Trier unter der Mailadresse Trier.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de. (tr)



Drucken