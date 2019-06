Johanniter tragen zu mehr Sicherheit bei

REGION. Als erste deutsche Hilfsorganisation hat sich die Johanniter-Unfall-Hilfe der “Aktion Abbiegeassistent” von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeschlossen und hat sich damit freiwillig verpflichtet, alle ihre Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen mit Abbiegeassistenzsystemen auszurüsten.

Anlässlich der Übergabe der Sicherheitspartner-Urkunde an Frank-Jürgen Weise, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, und Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes, in Berlin sagte Bundesminister Andreas Scheuer: “Ich würde Abbiegeassistenten lieber heute als morgen verpflichtend einführen. Wir können das aber nicht im nationalen Alleingang regeln. Deshalb haben wir die ‘Aktion Abbiegeassistent’ gestartet. Mit jetzt 46 Sicherheitspartnern ist sie ein großer Erfolg. Die Sicherheitspartner, darunter alle großen Lebensmittel-Ketten, rüsten ihren Fuhrpark mit Abbiegeassistenten nach. Ich freue mich, dass jetzt auch die Johanniter-Unfall-Hilfe mit an Bord ist. Die Johanniter retten nicht nur Tag für Tag auf Deutschlands Straßen unzählige Menschenleben. Als offizieller Sicherheitspartner unserer Aktion sorgen sie jetzt auch mit dafür, dass die Sicherheit auf unseren Straßen zunimmt.”

“Unsere Mitarbeitenden legen jeden Tag unzählige Strecken auf den hiesigen Straßen zurück – etwa im Fahrdienst, aber auch in der ambulanten Pflege oder dem Menüservice oder in der aufsuchenden Familienhilfe. Wir Johanniter nehmen das Thema Verkehrssicherheit daher sehr ernst und wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Sicherheit auf deutschen Straßen zu erhöhen”, so Daniel Bialas, Mitglied des Vorstandes der Johanniter im Regionalverband Trier-Mosel. (tr)



Drucken