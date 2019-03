Jugendliche liefen über Autodächer und traten Spiegel ab

TRIER. Am gestrigen Samstagabend randalierten mehrere Jugendliche in Trier-Eitelsbach. Unter anderem hielten sie Fahrzeuge an und hinderten diese an der Weiterfahrt, weiterhin liefen sie über geparkte Fahrzeuge, traten an diesen die Spiegel ab oder brachen die Scheibenwischer ab.

Zumindest einer der Jugendlichen konnte von einem Geschädigten bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Bislang konnten fünf beschädigte Fahrzeuge entdeckt werden. Zeugen, die die Jugendlichen beobachtet haben sowie Anwohner in der Nähe der Eitelsbacher Straße in Trier werden gebeten, bei Feststellung von weiteren Beschädigungen sich bei der Polizei Schweich, Telefon 06502 9157-0, zu melden. (tr)



Drucken