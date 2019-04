“Junge Stadt” bündelt kulturelle Bildungsangebote

TRIER. In Trier gibt es jede Menge Kultur – und auch eine lebendige Szene für junge Leute: in den Jugendzentren, im Theater, in der Tufa oder in den Museen. Die städtischen Einrichtungen und ihre Partner bieten ganzjährig vielfältige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche an, die bisher nur dezentral über die einzelnen Veranstalter vermarktet wurden. Unter dem Titel “Junge Stadt” werden die Angebote jetzt auf Initiative von Kulturdezernent Thomas Schmitt zusammengeführt und auf dieser Webseite gebündelt präsentiert. Zum Beispiel das Kindertheater “Oh wie schön ist Panama” nach Janosch, das als Koproduktion mit dem Theater Trier ab 14. April in der Tufa zu sehen ist. “Derzeit bietet die Datenbank noch nicht alle Termine des Jahres 2019, sie wird aber nach und nach gefüllt. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen”, informierte Beigeordneter Thomas Schmitt am Montag auf einer Pressekonferenz. In Kürze soll auch ein Newsletter zu den Veranstaltungshighlights der Jungen Stadt starten, der über den Messenger-Dienst Whatsapp verbreitet wird.

Zu diesen Höhepunkten zählt ganz sicher auch der Kulturwandertag am 19. und 20. September 2019: Schulleiter und Klassenlehrerinnen sollten sich dieses Datum schon mal ganz dick im Kalender anstreichen. Die Schülerinnen und Schüler können an diesen Tagen kostenlose Spezialführungen und Mitmachaktionen in der Tufa, im Dom-, Stadt- und Landesmuseum, in den Stadtbibliotheken, der Musikschule, der Hochschule, im Theater, in der Kunstakademie, der Dominformation, der TTM und in der Arena besuchen oder die Kulturerbestätten auf eigene Faust erkunden. Schmitt: “Ich freue mich sehr, dass so viele Partner dabei mitmachen und ein wirklich reichhaltiges Programm zusammengestellt haben.” Dazu gehören die Workshops “Ein Tag wie in der Steinzeit” (Landesmuseum) und “Das größte Puzzle der Welt” (Dommuseum) sowie ein Treffen mit einem Basketballer der Gladiators Trier (Arena). Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und zur Anmeldung stelt das städtische Amt für Kultur auf der Facebookseite “Kulturwandertag der Trierer Schulen” zusammen.

Sehr gut zum Schwerpunktjahr passt auch der “Sommerheckmeck” des Tufavereins, bei dem sich in diesem Jahr fast alles um die Themen Zirkus und Artisten dreht. In den Spielstätten in Trier, Luxemburg und der Eifel zeigen jede Menge Gaukler, Clowns und Jongleure ihr Können. Erweitert wird dieser thematische Rahmen mit der Eigenproduktion “Das Dschungelbuch” in der Musicalversion von Konstantin Wecker, die im Juni im Lottoforum auf dem Petrisberg aufgeführt wird. (tr)



