JuPa wird neu gewählt

TRIER. Nachdem alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger im Mai aufgerufen waren, an der Kommunalwahl teilzunehmen, bekommen dieses Jahr auch alle jungen Trierer im Alter von zehn bis 17 Jahren die Möglichkeit, in demokratischen Wahlen ihre Vertretung innerhalb der Stadtpolitik zu bestimmen. Die Jugendwahl 2019 entscheidet über die Neubesetzung des Trierer Jugendparlaments für die kommenden zwei Jahre, also die Legislaturperiode 2020/2021.

Um so viele Wahlberechtigte wie möglich zu erreichen, findet die Organisation der Wahl, wie die letzten Male auch, in enger Kooperation mit den weiterführenden Schulen statt. Zur Zeit sind alle Schulen im Stadtgebiet dazu aufgerufen, Kontaktlehrer zu benennen, die gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Trierer Jugendparlaments das Engagement Ihrer Schule bei der Jugendwahl 2019 organisieren.

Von August an werden für alle Wahlberechtigten und interessierte Kandidaten aktuelle Informationen auf der Homepage jugendwahl-trier.de zu finden sein. Von September an wird in den Schulen vermehrt über die Wahl informiert und um Kandidaten geworben. Bewerber haben dann die Möglichkeit, bis zum 30. Oktober ihre Kandidatur beim Wahlamt einzureichen. Gewählt wird an vier Tagen Ende November/Anfang Dezember.

Die Jugendwahl wurde 2011 in Trier erstmalig abgehalten, um eine Stimme für die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen in der Stadt zu schaffen. Darüber hinaus ermöglicht sie allen wahlberechtigten Trierer Schülerinnen und Schülern, alle zwei Jahre die Abläufe demokratischer Wahlen kennenzulernen und nach geltendem Kommunalwahlrecht ihre Stimme abzugeben. Das Parlament besteht aus 22 Mitgliedern, die in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen aktiv sind. (tr)



Drucken