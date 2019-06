Kämpfen gegen das Klischee

TRIER. Sie wurden verehrt und verachtet, angefeuert und niedergebrüllt, kämpften um Ruhm, Geld und das eigene Überleben: Gladiatoren. Gut 1.600 Jahre ist es her, dass sie auch in Trier gegeneinander antraten. Schon seit vielen Jahren ist Schauspieler Isaac Boateng selbst fasziniert vom “Mythos Gladiator” – und hat sich deshalb zum Gladiator ausbilden lassen. Jetzt räumt er mit so manchem Vorurteil auf und bietet im “Trier für Treverer”-Programm einen Einblick in das Leben und Training eines echten römischen Gladiators. Los geht es am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr.

2012, bei der “Herkules”-Trilogie des damaligen Römerfestivals “Brot und Spiele”, kam Isaac Boateng zum ersten Mal mit der Gladiatur in Berührung – er spielte einen Gladiatorenschüler. “Damals kam ich mit richtigen Berufsgladiatoren aus Mailand in Kontakt, die während des Schauspiels kämpften. Sie waren ein Teil davon. Das hat mich fasziniert. Ich sah mit eigenen Augen, wie blutig das Ganze war. Und dennoch, wie viel Spaß diese moderne Gladiatur ihnen machte.”

Die Faszination ließ Boateng nicht los. Mit vollem Körpereinsatz geht er seit Beginn des Jahres nun selbst bei einem Berufsgladiator in die Lehre. Was er dort lernt, will er weitergeben. Und auch, wie er selbst gelernt hat. Deshalb stehen beim “Mythos Gladiator” Anfassen und Ausprobieren auf dem Stundenplan, und das in einem der spektakulärsten Klassenräume der Welt – dem Amphitheater. Wie ist die Machart eines römischen Kurzschwertes, wie schwer ist ein Holzschild, wie fühlt sich ein echter Gladiatorenhelm an? Bei Isaac Boateng darf sich jeder Besucher sein eigenes Bild machen und lernt dabei viel abseits des Klischees vom unsterblichen Superstar. “Was Hollywood vermittelt, ist sehr viel Show und hat mit der echten Gladiatur der Antike wenig zu tun”, erklärt Boateng. “Mit meinen Gästen will ich einigen dieser Gladiatorenmythen auf den Grund gehen.”

Trotzdem: Gegeneinander gekämpft wird in dem 75-minütigen Workshop nicht. Dafür gibt es aber neben einer kurzweiligen Einführung und viel Wissenswertem über die einzelnen, hochspezialisierten Gladiatorentypen authentische Aufwärm- und Praxisübungen mit Schwertern, Rüstung und Schilden. Mitmachen kann jeder, eine spezielle Fitness ist nicht notwendig. Nur die Bereitschaft, seine eigene Mythenbildung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.

Karten kosten 15 Euro und sind in der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter ticket-regional.de und an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. (tr)



Drucken