TRIER. Am Donnerstag, 14. März 2019, sanieren die Stadtwerke Trier (SWT) ab circa 8 Uhr zwei Kanalschächte in der Berliner Allee (Höhe Rasenplatz). Der Verkehr kann einspurig im Gegenverkehr ohne Ampelregelung an den Maßnahmen vorbei fahren.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



