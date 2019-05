KEB Trier lädt zur Diskussion über Europa-Themen

TRIER. Wie sieht die Zukunft Europas aus? Was eint die Europäerinnen und Europäer und was verunsichert sie im Hinblick auf die kommende Europawahl? Diese und weiterführende Fragen beantwortet Simone Thiel, Politikwissenschaftlerin und CDU-Spitzenkandidatin für den Landkreis Trier-Saarburg, im Rahmen der Veranstaltungsreihe “Theo-Talk im Petrusbräu“ am Montag, 20. Mai. Organisiert werden der Vortrag “Europas Zukunft – Was eint und? Welche Wurzeln teilen wir?“ und die anschließende Gesprächsrunde von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Trier. Die Moderation übernehmen Katharina Zey-Wortmann, Leiterin der KEB Fachstelle Trier, und Samuel Acloque, Bildungskoordinator der KEB Konz.

Die Veranstaltung am Montag, 20. Mai, findet in der Gaststätte “Petrusbräu“, Kalenfelsstraße 3 in 54290 Trier statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist gratis. Weitere Informationen gibt es bei der KEB Trier, Weberbach 17, 54290 Trier; Tel.: 0651-9937270, per E-Mail an keb.trier(at)bistum-trier.de oder auf der Homepage www.keb-trier.de. (tr)



Drucken