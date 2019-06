Kindertagesbetreuung zieht nach West

TRIER. Die Abteilung Kindertagesbetreuung im Jugendamt zieht vom 24. Juni an vom Augustinerhof in die Jägerkaserne nach Trier-West um. Die neuen Räume liegen im Gebäude 4 in der Eurener Straße 48a, in dem auch der Digital-Hub seinen Sitz hat. In der Umzugswoche vom 24. bis 28. Juni ist die Abteilung für den Publikumsverkehr geschlossen und telefonisch nur eingeschränkt über die zentrale Rufnummer 0651/718-0 erreichbar. (tr)



