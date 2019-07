TRIER. Da der Abendmarkt auf dem Viehmarkt wegen des Altstadtfestes vergangene Woche ausfallen musste, findet er von Mittwoch, 3. Juli, an wieder regelmäßig von 16 bis 20 Uhr auf dem Viehmarkt statt. An diesem Mittwoch gibt es am Senfmühlenstand Kinderunterhaltung mit Malen, Spielen und Musik für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. (tr)



