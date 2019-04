Kirchenmusik an Palmsonntag in St. Paulin

TRIER. Vielseitig ist die Kirchenmusik am Palmsonntag, 14. April, in der Basilika St. Paulin in Trier. Im Hochamt um 11 Uhr singt der Basilikachor St. Paulin die Liturgischen Gesänge zum Palmsonntag aus der Feder des Kapellmeisters Herbert Paulmichl aus Bozen. Seine Kompositionen zeichnen sich durch eine ausgeklügelte Kanontechnik und übersichtliche Polyphonie aus. Die Musik ist liturgiebezogen und passt sich den Begebenheiten des Festtages an.

Die Abendmesse wird um 18.15 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung eingeleitet. Ein Vokalquartett aus Mitgliedern des Vokalensembles St. Paulin Trier singt Werke von U. Führe (Herzliebster Jesu), J. S. Bach (O Lamm Gottes unschuldig), W. Byrd (Auszüge aus der Mass for 4 voices), M. Franck (Also hat Gott die Welt geliebt), F. Anerio (Christus factus est), u.a. Volker Krebs spielt an der Orgel Auszüge aus der Partita Herzliebster Jesu des Trierer Komponisten Joachim Reidenbach und aus der Symphonie Passion von Paul de Maleingreau den Marche au Supplice. (tr)



