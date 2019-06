Klimawandel und Konflikte – eine Frage der Gerechtigkeit

TRIER. “Klimawandel und Konflikte – eine Frage der (Klima-) Gerechtigkeit” – unter diesem Titel lädt die AG Frieden im Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz, dem Klimanetz Trier und friday for future Trier zu einme Vortrag mit anschließender Diskussion am Mittwoch 5. Juni, 20h Uhr, in den Weltladen Pfützenstraße 1 in Trier ein. Themen sind die aktuellen Klimakonflikte vom “Hambacher Wald” über die “Pacific Climate Warriors” und “friday for future” hin zu einer gerechteren Welt.

Der Klimawandel beinhaltet ein enormes Konfliktpotential – durch seine Ursache in Deutsch­land mit dem Konflikt um den Kohleabbau von RWE im Hambacher Wald oder international mit Protesten um die Mine El Cerrejón in Kolumbien, durch seine globalen Folgen mit ansteigen­dem Meeresspiegel oder Dürren und daraus resultierenden verstärkten Migrationsbewegungen.

Der Vortrag wird bestehende und potentielle Klimakonflikte sowie damit einher­gehenden Widerstand in aller Welt vorstellen. Er zeigt auf, wie eben diese Konflikte durch eine mögliche Anwendung von Climate Engineering weiter verschärft werden könnten. Durch einen Blick auf Konflikte und Widerstand soll daraus eine Idee von Klimagerechtigkeit als Grundlage politischen und sozialen Handelns abgeleitet werden.

Es referiert Manuel Kreutle, Physiker, der sich für die Informationsstelle Militarisierung mit dem Thema Climate Engineering und Klimakonflikte beschäftigt hat und außerdem am Zentrum für Natur­wissenschaften und Friedensforschung der Universität Hamburg forscht. (tr)



