TRIER-WEST/PALLIEN. Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn an einer Bahnunterführung ist auf einigen Quadratmetern ein Teil der Kölner Straße abgesackt. Der Schaden muss möglichst schnell behoben werden, deshalb ist für eine Woche die Einrichtung einer Einbahnstraße in Pallien nötig.

Die Kölner Straße ist an der betreffenden Stelle zwar dreispurig (zwei Fahrpuren plus Abbiegespur), um den Schaden auszubessern, muss das von der Bahn beauftragte Unternehmen allerdings auf zwei der drei Spuren arbeiten. Deshalb ist eine Einbahnstraßenregelung nötig: Vom 22. bis 29. Juli wird die Kölner Straße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ehrang. Anlieger können die Straße aus Richtung Ehrang kommend bis etwa auf Höhe der Hausnummer 40 befahren.

Der Schwerlastverkehr über 24 Tonnen wird bereits auf der B 52 auf die Sperrung hingewiesen und großräumig über die A 602/B 49 umgeleitet. Der sonstige Individualverkehr wird über die Kaiser-Wilhelm-Brücke umgeleitet. Die Straßenverkehrsbehörde bittet um Verständnis für die kurzfristig notwendigen Arbeiten. (tr)



