TRIER. Aufgrund eines grippalen Infekts der Künstlerin muss der Auftritt von Carolin Kebekus am Sonntagabend in Trier verschoben werden. Die Veranstaltung wird am 5. Oktober nachgeholt.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen umgetauscht werden. (tr)



