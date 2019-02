Kurzeitiger Engpass in der Zurmaienerstraße

TRIER. Die Stadtwerke Trier reparieren am Donnerstag, 21. Februar, einen abgesackten Kanalschacht in der Zurmaienerstraße. Dafür wird die rechte Fahrspur stadtauswärts auf Höhe Moselstadion morgens nach dem Berufsverkehr ab etwa 9 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr gesperrt. Der Verkehr kann einspurig an der Maßnahme vorbeifahren. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



