Längere Wartezeiten in KFZ-Zulassungsstelle

TRIER. Derzeit kommt es in der Zulassungsstelle zu längeren Wartezeiten. Durch die Wahlauszählung am Montag und den Feiertag am Donnerstag ist die Arbeitswoche sehr kurz, gleichzeitig möchten viele Bürgerinnen und Bürger am Brückentag und Monatsende Fahrzeuge zulassen.

Auch am Freitag erwarten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem für Kunden ohne reservierten Termin längere Wartezeiten. Durch Sonderschichten und verlängerte Arbeitszeiten versucht die Zulassungsstelle alle Zulassungswünsche zu erfüllen. Kunden ohne Termin müssen sich dennoch auf längere Wartezeiten einstellen. Die Zulassungsstelle weist darauf hin, dass Kunden mit abgesprochenem Termin vorrangig bedient werden, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich vorab einen Termin zu reservieren. Termine können beim Service-Center unter der Telefonnummer 115 reserviert werden oder im Internet unter trier.de. (tr)



