Landesmuseum – Archäologie selbst entdecken

TRIER. Was ist Archäologie? Wie funktioniert eine Ausgrabung? Diese und weitere spannende Fragen entdecken Familien mit Kindern ab sdchs Jahren beim Familiennachmittag “Archäologie selbst entdecken” in der Dauerausstellung im Rheinischen Landesmuseum Trier am Sonntag, 30. Juni, zwischen 13 und 16 Uhr.

Insgesamt vier spielerische Archäologie-Stationen haben die jungen Nachwuchsarchäologinnen Lotta Gauer und Elena Mertens als Projekt während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur in der Direktion Landesarchäologie im Landesmuseum selbst entwickelt. Dabei können die Kinder bei einer kleinen Ausgrabung selbst aktiv werden, Spuren im Boden zuordnen, das Material von Fundstücken erraten oder Funde wieder zusammenpuzzeln. Wer alle Stationen erfolgreich gelöst hat, erhält eine kleine Belohnung.

Das Angebot ist im Museumseintritt inbegriffen (Familienermäßigung vorhanden). (tr)



