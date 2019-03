Langzeitarbeitslose jetzt fördern statt immer nur fordern

REGION. Zur Einführung des neuen Teilhabegesetzes meldet sich die DGB-Region Trier zu Wort. Geschäftsführer James Marsh sieht gute Möglichhkeiten, Langzeitarbeitslose wieder in das Arbeitsleben integrieren zu können.

“Um das Problem der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit in der Region Trier in den Griff zu bekommen müssen die Jobcenter das neue Teilhabechancengesetz der Bundesregierung, das seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist, zügig umsetzen. Dazu müssen aber auch die Betriebe handeln. Mit den Programmen werden durch großzügige Lohnkostenzuschüsse, Weiterbildungsförderung und Coaching gute Voraussetzungen geschaffen, Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen und dabei das eigene Problem der Fachkräftesicherung zu lösen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei.“

Nach Daten des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) stehen den Jobcentern in der Region Trier in diesem Jahr knapp 15,3 Millionen Euro für “Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II” zur Verfügung. Für die Stadt Trier sind das alleine 5.650.000 Euro und damit 1.353.730 Euro mehr als im Vorjahr. Auf die gesamte Region bezogen beziffert Marsh die Summe auf ca. 3,3 Millionen Euro, die mehr als im Vorjahr zur Verfügung stehen.

Der DGB appelliert an die Jobcenter, die Mittel zielgenau einzusetzen: “Die zusätzlichen Mittel sind zunächst nicht zweckgebunden. Sie müssen aber bei den Personen ankommen, die der Gesetzgeber dafür vorsieht und zwar nach den entsprechenden Kriterien, wie z.B. tariflicher Entlohnung und der Vermeidung von Verdrängungseffekten am Arbeitsmarkt. Eine Umschichtung in den Verwaltungskostenhaushalt der Jobcenter oder die Schaffung von prekärer Beschäftigung, z.B. 1-Euro-Jobs, darf es nicht geben. Im Örtlichen Beirat des Jobcenters werden wir darauf genau achten“, so Marsh.

Im Hinblick auf das demnächst bevorstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Legitimität von Sanktionen im Hartz IV-System betont der Gewerkschafter: “Bei den neuen Förderinstrumenten muss das Prinzip der Freiwilligkeit gelten. Wir lehnen Sanktionen ab, weil sie die verfassungsrechtliche Vorgabe verletzen, wonach ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten ist. Statt die Betroffenen immer nur zu fordern, gibt es jetzt gute Möglichkeiten, sie zu fördern.“ (tr)



Drucken