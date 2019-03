Leicht radioaktiven, aber hochgiftigen Abfall entdeckt

MERTESDORF. Da haben die A.R.T.-Mitarbeiter gut aufgepasst: Ein Anlieferer brachte am Montagvormittag Restchemikalien zur Entsorgung auf das Mertesdorfer Deponiegelände. Bei der standardmäßigen Eingangskontrolle stellten die Mitarbeiter fest, dass es sich bei den angelieferten Stoffen teilweise um Gefahrgut handelte. Daraufhin wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, um eine potenzielle Gefährdung auszuschließen.

Die prüften das Material und sicherten es dann ordnungsgemäß. Bei der sichergestellten Chemikalie handelte es sich um eine kleinere Menge Uranylacetat (siehe Extra). Die Einsatzkräfte konnten eine akute Gefährdung durch das Uranylacetat jedoch ausschließen, so dass der Betrieb des EVZ nicht wesentlich beeinträchtigt wurde.

Das Entsorgungs- und Verwertungszentrum des A.R.T. in Mertesdorf ist die größte Annahmestelle für Abfälle aus privaten Haushalten in der Region. Auch Problemabfälle jeglicher Art werden hier in haushaltsüblichen Mengen angenommen und fachgerecht entsorgt. Hierzu gehören neben Farbresten, Lacken, Altöl, Batterien auch Chemikalien aller Art. Sie gehören aufgrund ihrer umweltbelastenden Eigenschaften nicht in den Hausmüll, die Toilette oder in die Landschaft. Die meisten Problemabfälle können ohne vorherige Anmeldung im EVZ Mertesdorf angeliefert werden. Lediglich für die Entsorgung von außerordentlichen Gefahrstoffen wie radioaktiven Abfällen ist eine vorherige telefonische Absprache mit den Mitarbeitern des A.R.T. notwendig. Weitere Informationen bietet entweder die Webseite oder das Service-Telefon des A.R.T. unter 0651- 9491 414.

Die Entsorgung gefährlicher Abfälle aller Art aus gewerblichen Betrieben fällt nicht in die Zuständigkeit des A.R.T. Diese Entsorgung muss durch entsprechende Fachfirmen erfolgen. (tr)

Extra: Uranylacetat

Uranylacetat ist ein gelber, kristalliner Feststoff mit leicht essigsaurem Geruch. Das Material findet Verwendung zur Negativkontrastierung in Elektronenmikroskopen. Tatsächlich ist es für die meisten Abläufe in der Elektronenmikroskopie der Biologie notwendig. Kommerzielle Uranylacetatpräparate werden aus abgereichertem Uran hergestellt und besitzen eine geringe Strahlungsintensität. Diese ist zu schwach, um gefährlich zu sein, solange das Material nicht vom Körper aufgenommen wurde.

Uranverbindungen sind unabhängig von ihrer Radioaktivität stark giftig. Auf den menschlichen Körper wirkt es nach der Einnahme (oral, als Staub über die Atemwege oder bei Wundkontakt) sehr giftig. Es sind Risiken für den gesamten Organismus durch eine Langzeitexposition nicht auszuschließen. So können sich Erbgutschäden und Krebs entwickeln. (Quelle: Wikipedia)



