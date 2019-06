Linke – Comeback von MBG

TRIER. Bei der Fraktion der Linken im Stadtrat feiert Marc-Bernhard Gleißner sein Comeback. Gleißner, der die Fraktion vor seinem Ausscheiden aus dem Rat bereits von 2014 bis 2015 geführt hatte, wurde bei der konstituierenden Sitzung zum neuen Fraktions-Chef gewählt. Er löst Theresia Görgen ab, die aus beruflichen Gründen auf eine Kandidatur verzichtet hatte. Als Gleißners Stellvertreter wurde Jörg Johann gewählt.

“Ich freue mich darüber, wieder dem Stadtrat anzugehören. Ferner freut es mich sehr, dass wir einen weiteren Platz gewinnen konnten. Diese Fraktion bietet eine vielfältige Mischung und Expertise. Wir freuen uns auf eine konstruktive und 100-prozentige soziale Politik im Stadtrat, in der Jung wie Alt eingebunden werden sollen. Darum setzen wir auch bei der Ausschussbesetzung darauf, engagierte Bürgerinnen und Bürger in die Gremienarbeit einzubinden. Nur so kann Politik von unten nach oben entstehen”, sagt Gleißner.

Auch Johann freut sich auch auf seine neue Aufgabe: “Für mich stehen der bezahlbare Wohnraum und die Entwicklung eines kostenlosen ÖPNV im Vordergrund. Mit diesem Team können wir einiges erreichen. Wir werden weiterhin auf eine transparente Kommunalpolitik setzen. Unsere Fraktionssitzungen werden öffentlich sein, und jeder, der an linker Kommunalpolitik interessiert ist, ist eingeladen, bei uns mitzuarbeiten.” (tr)



