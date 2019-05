Luxemburger Straße: Einbahnregelung erst ab Dienstag

TRIER. Wie angekündigt beginnen die Bauarbeiten zur Fahrbahnsanierung an der Luxemburger Straße am kommenden Montag, 13. Mai. Die für die Dauer der Bauarbeiten nötige Einbahnstraßenregelung in Richtung Aachener Straße wird allerdings erst am Dienstag, 14. Mai, nach dem morgendlichen Berufsverkehr eingerichtet. Darauf weist das Tiefbauamt der Stadt Trier hin.

Die Einbahnstraßenregelung bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer aus Richtung Römerbrücke nicht mehr in die Luxemburger Straße einfahren können. Anlieger, die von Süden aus in die Luxemburger Straße einfahren, können jedoch an geeigneter Stelle wenden und die Straße wieder auf dem entgegengesetzten Weg verlassen (sogenannte „unechte Einbahnstraße“). Damit bleibt die Luxemburger Straße bis kurz vor der Baustelle zweispurig befahrbar.

Die mehrmonatigen Bauarbeiten auf dem insgesamt 1,1 Kilometer langen Abschnitt zwischen Überführung der Straße Im Speyer und der Römerbrücke dienen dem Lärmschutz. Deshalb wird das vorhandene Kopfsteinpflaster ersetzt. Außerdem werden die Bordsteine ausgetauscht, die Entwässerung instandgesetzt und ein neuer Asphaltoberbau eingebaut. (tr)



