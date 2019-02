Macbeth in englischer Sprache am Theater Trier

TRIER. Am 12. März gastiert die American Drama Group Europe im Theater Trier. An zwei Terminen bringt sie Shakespeares “Macbeth” in englischer Sprache zur Aufführung. Die Vorstellung am Abend ist bereits ausverkauft. Für die Vormittagsvorstellung (11 Uhr) gibt es noch Karten.

Angetrieben von einer Prophezeiung von drei geisterhaften Erscheinungen und dem Ehrgeiz seiner Frau, wird Macbeth zum Mörder. Er ermordet den rechtmäßigen König, welcher der Erfüllung der Weissagung im Wege steht, brutal. Um den Königsmord zu vertuschen, muss Macbeth weitere Morde begehen und um seine Macht zu bewahren, wird er zum erbarmungslosen Despoten.

Shakespeare zeichnet Macbeth als Opfer und Täter zugleich: Er ist Täter durch seine skrupellosen Morde und wird Opfer der Weissagung dreier Hexen, die ihm Adelstitel und Königswürde prophezeien. Doch der Weg zum grausamen Mörder erscheint bei Shakespeare nicht unabwendbar; in berühmten Monologen schwankt Macbeth zögernd zwischen Mord und Moral.

Das 1611 in London uraufgeführte Drama geht zurück auf historische Ereignisse im Schottland des 11. Jahrhunderts. Shakespeare hat die überlieferten Fakten verändert und in seiner Tragödie verschiedene Erscheinungsformen des Bösen thematisiert.

Macbeth war die erste große Shakespeare-Produktion des Regisseurs Paul Stebbings. Der Erfolg dieser Inszenierung brachte eine Reihe von Produktionen hervor, die internationale Anerkennung und mehrere Auszeichnungen erhielten. Von Teheran bis Shanghai und von Oxford bis Oslo: Die dynamische Herangehensweise der American Drama Group an Englands größten Dramatiker hat Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert. (tr)



