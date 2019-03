Mathe-Ausstellung wird mit Oscar-Preisträger eröffnet

TRIER. Zum offiziellen Start von “Mathematik erFassen!” an der Universität Trier läuft der Film “The Imitation Game“, begleitet von einem einführenden Vortrag.

Zur offiziellen und für alle Interessierten zugänglichen Eröffnung der Ausstellung “Mathematik erFassen!” am 6. März an der Universität Trier wird ein besonderer Film zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gezeigt. “The Imitation Game“, 2015 mit einem Oscar für das Drehbuch ausgezeichnet, schildert das Leben des britischen Mathematikers und Informatikers Alan Turing. Mathematik-Professor Sven de Vries wird zuvor Alan Turing in einem einführenden Vortrag vorstellen.

Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel ist es überlassen, die nunmehr vierte Mathematik-Ausstellung in Trier zu eröffnen. Beginn ist um 17 Uhr im Hörsaal 3 im Gebäude B der Universität. Der Eintritt zur Eröffnungsveranstaltung und zur Ausstellung ist kostenfrei.

“Mathematik erFassen!” wird vom 2. März bis 4. April 2019 im P-Gebäude der Universität Trier gezeigt. Öffnungszeiten für das Publikum sind samstags und sonntags von 10-17 Uhr sowie am Faschingsdienstag, 5. März, von 11-15 Uhr und am Sonntag, 10. März, von 10-18 Uhr. Schulklassen können feste Termine montags-freitags von 8.30-14.30 Uhr vereinbaren. (tr)



