REGION. Das Jahr 2019 ist ein ganz besonderes Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Informationen siehe Extra). Der DJH-Landesverband wird 70 Jahre alt. Die zentrale Jubiläumsfeier findet am kommenden Samstag, 29. Juni, um 11.30 Uhr statt – in der erst kürzlich neu eröffneten CityStar-Jugendherberge in Pirmasens.

Wahre Werte, die Bestand haben

Von Schlafsälen und Erbsensuppe hin zu modernen Jugendherbergen mit Vollpension und mit eigenem Bad ausgestatteten Gästezimmern: In den vergangenen 70 Jahren haben sich Angebot und Ausstattung geändert. Die Jugendherbergen sind gewachsen und zeitgemäßer denn je. Der Gründungsimpuls und die Idee sind geblieben. Das Kümmern um die Gäste. Sicherheit und Geborgenheit bei einem bezahlbaren Aufenthalt. Kinder, Jugendliche und Familien stärken und die Kraft der Gemeinschaft erfahrbar machen. Dies ist für die Jugendherbergen so wichtig und aktuell wie damals.

Herzliche Gastgeber, früher wie heute

1949 begann alles mit 43 Jugendherbergen, 2.087 Betten plus 1.259 Notlager und 198.072 Übernachtungen. Es folgten 70 Jahre bewegte Jugendherbergsgeschichte: die Gründung des Landesverbands Rheinland-Pfalz im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz, der Zusammenschluss mit dem Landesverband Saarland 1989, und es entstanden neue moderne Jugendherbergen. Heute zählen werden fast 6.000 Betten mit weit mehr als einer Million Übernachtungen und nahezu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezählt.

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Vom einfachen Mehrbettzimmer zum komfortablen Gästezimmer, vom Gemeinschaftswaschraum zum eigenen Bad mit Dusche und WC – während sich Einrichtung und Ausstattung der Familien- und Jugendgästehäuser gewandelt haben, blieben sich Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den vergangenen sieben Jahrzehnten ihrem Herzstück treu: Sie bieten Zeit und Raum, um Menschen aus aller Welt zusammenzuführen und Gemeinschaft für alle Generationen erlebbar zu machen, denn sich wohlfühlen hängt nicht nur von einer zeitgemäßen Einrichtung ab, sondern auch von dem Miteinander, das in den Jugendherbergen gelebt wird. Dieses Fundament, das gerade in der heuteigen schnelllebigen Zeit von großer Bedeutung ist, leben die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit wertvollen Programmangeboten für Familien, Schulklassen und Gruppen und sehr viel Gästebegeisterung.

Positive Zahlen auch in 2018

2018 zählten Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland 45 Häuser mit 5.930 Betten. Die Übernachtungen lagen bei 1.029.376 – im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 27.557 Übernachtungen beziehungsweise 2,8 Prozent. Einen Anstieg gab es auch bei der Auslastung der Jugendherbergen – von 62,8 Prozent auf 63,3 Prozent.

Modernisierungsoffensive wird fortgesetzt

Die Erfolgsbilanz der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland basiert nicht zuletzt auf den stetigen Investitionen in die Zukunft. In 2019 wurde die Jugendherberge Worms grundlegend modernisiert und die Jugendherberge Pirmasens als neuer Standort in Betrieb genommen. 2020 werden gleich vier Jugendherbergen modernisiert oder erweitert: Die Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler wird rundum erneuert. Die Jugendherberge Speyer wird modernisiert und erweitert. Die Jugendherberge St. Goar wird saniert. Die Jugendherberge Saarburg wird grundlegend modernisiert – dort entsteht eine der modernsten Jugendherbergen landesweit. (tr)

Extra

Die 45 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehören zu den modernsten Jugendherbergen in Deutschland. Jährlich werden mehr als eine Million Übernachtungen gezählt. Zu den Gästen gehören Familien, Klassenfahrten und Gruppen sowie Vereine, Verbände und Organisationen. Die Jugendherbergen sind ferner mehr als ein Dach über dem Kopf. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören Freizeitprogramme für Familien, erlebnispädagogische Programme für Schulklassen und Teambuilding-Programme für Gruppen.

Zahlen im Überblick

Jugendherbergen: 45

Übernachtungen 2018: 1.029.376

Bettenzahl: 5.930

Mitarbeiter: 975



