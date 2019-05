Mehr Hebammen und eine angemessene Vergütung

RHEINLAND-PFALZ. Für eine flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe und die Möglichkeit zur freien Wahl des Geburtsortes in Rheinland-Pfalz hat sich die rheinland-pfälzische Arbeits- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich des Internationalen Hebammentags 2019 ausgesprochen.

Dabei betonte die Ministerin die Unverzichtbarkeit von Hebammen bei der Versorgung von Schwangeren, Müttern und Familien. Zur Verbesserung der personellen Situation sei im neuen Ausbildungsstättenplan 2019-2022 die Kapazitäten in der Hebammenausbildung ausgebaut worden. Während im Schuljahr 2018/19 insgesamt 136 Ausbildungsplätze besetzt sind, können demnach ab dem Schuljahr 2019/20 dann insgesamt 185 Plätze angeboten werden.

“Die Hebammenschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur aktuellen fachschulischen Ausbildung von Hebammen und Entbindungspflegern. Auch bei der geplanten Akademisierung der Hebammenausbildung sollten die Hebammenschulen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Nur so kann die an den Hebammenschulen vorhandene Expertise auch in der zukünftigen Hebammenausbildung genutzt werden und die gute Ausbildungsstruktur in Rheinland-Pfalz fortgeführt werden“, betonte Bätzing-Lichtenthäler, die sich zudem für eine angemessene Vergütung einsetzen will. (tr)



