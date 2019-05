Michael Schmidt: Lyrik dreifach beeinflusst

TRIER. Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung der Universität Trier stellt Michael Schmidt am 15. Mai unter dem Titel “Messengers with news of light“ Dichtung aus drei Perspektiven vor.

Die Vortragsreihe steht in diesem Jahr unter der Überschrift “Lyrik heute: Existenz zwischen Sprachen und Kulturen“. Dafür wurde erstmals an der Universität Trier das Format der Poetik-Vorlesung gewählt mit international bekannten Lyrikern, die zwischen verschiedenen Kulturen und Sprachen stehen und vermitteln. Die renommierten Autoren geben anhand eigener Textbeispiele und deren Reflexion Einblick in die Prinzipien ihres literarischen Schaffens, der im anschließenden Werkstattgespräch vertieft wird.

Michael Schmidt, dessen Vorfahren aus Deutschland kommen, wurde in Mexiko geboren und lebt in England. Er hat die Entwicklung der britischen Lyrik seit mehr als 50 Jahren in dreifacher Weise begleitet und beeinflusst: als Verleger, als Wissenschaftler und nicht zuletzt als Dichter. Als Student in Oxford übernahm Michael Schmidt 1967 den Verlag Carcanet, der heute der bekannteste Lyrikverlag Großbritanniens ist, sowie 1973 das Lyrikmagazin PN Review. Seitdem fungieren Verlag und Magazin als publizistische Heimat für Lyriker der Weltliteratur. Schmidts Lyrik bringt Stimmen der Weltlyrik, darunter etwa Hugo von Hofmannsthal, Boris Pasternak, Robert Frost oder Octavio Paz, in den Dialog mit seiner eigenen, durch Melancholie und Ironie gekennzeichneten Stimme. (tr)



