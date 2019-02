Mit List und einem Bierfass Blutvergießen vermieden

TRIER. Die Narren sind los. Schlimmer noch: Oberbürgermeister Wolfram Leibe wurde nach einem dramatischen Überfall auf das Rathaus gestürzt, sein Kabinett entmachtet. Der neue starke Mann an der Spitze der Stadt ist seine Hoheit, Prinz Pierrot I., die eigentliche Machthaberin aber ist ihre Lieblichkeit, Prinzessin Marie-Claire I.

Für den reporter war Rolf Lorig todesmutig inmitten des närrisch-dramatischen Geschehens.

Es waren dramatische Szenen, die sich da am Donnerstagvormittag im Rathaus abspielten. Vor dem Gebäude hatte sich gegen 10.30 Uhr eine kriegerische Meute versammelt. Im Rathaus selbst war der Schrecken bereits deutlich auszumachen: Mitglieder des Stadtrates, getarnt als unschuldige Bauarbeiter. Kaum zu erkennen der Stadtvorstand, der sich aus Angst vor der Belagerung ebenfalls bis fast zur Unkenntlichkeit verkleidet hatte. Eine Stunde zuvor hatte sich der Oberbürgermeister aber noch relativ sicher gefühlt. Denn listigerweise hatte er sich bei der Inthronisation des Trierer Karnevals-Prinzenpaares zu dessen Ehren-Adjutanten ernennen lassen. Dies in der Hoffnung, dass die Majestäten von der sonst üblichen Rathauserstürmung am Weiberdonnerstag absehen würden und dass er gemeinsam mit seiner Mannschaft wie gewohnt seinen Amtsgeschäften nachgehen könne.

Doch weit gefehlt: Prinz Pierrot und Prinzessin Marie-Claire hatten da eigene Pläne. Und dabei auch an alles gedacht, wie es sich in der Folge zeigen sollte. Die vom Oberbürgermeister eilends zu Hilfe gerufene Stadtgarde sollte sich Dank der List der Prinzessin schon rasch als stumpfes Schwert erweisen. Mit viel Getöse und Brimborium waren die Gardisten zum Schutz der Obrigkeit in das Rathaus eingezogen. Jede Menge Manneskraft, unterstützt von charmanten Gardemädchen. Wer hier vorbei wollte, musste schon todesmutig sein.

Prinzessin Marie-Claire aber wollte kein Blutvergießen, setzte auf List und weiblichen Charme. Dem Kommandanten der Stadtgarde übergab sie ein Bierfässchen und den Gardemädchen hatte sie süße Naschereien mitgebracht. Und damit war die Schlacht geschlagen! Oberbürgermeister Wolfram Leibe blieb da nur noch die Kapitulation und die Herausgabe des Stadtschlüssels. Wobei er dem Kommandanten der Stadtgarde seinen Zorn spüren ließ und ihm zehn Extra-Tage Exerzierunterricht androhte…

Wieder war es die Prinzessin, die die Situation entschärfte. Mit einem Prinzenorden und einem Küsschen wusste sie den Unmut des entmachteten Stadtoberhauptes zu besänftigen. Klar, dass jetzt auch der restliche Stadtvorstand aus der Deckung kam, um sich ebenfalls derart besänftigen zu lassen.

Und nachdem die Machtverhältnisse im Trierer Rathaus bis zum Aschermittwoch geklärt waren, musste die frohe Kunde natürlich den Untertanen des närrischen Herrscherpaares kundgetan werden. Über den Rathausplatz und den Viehmarkt ging es gemeinsam zu den Klängen der Stadtgarde durch die Brotstraße zum Hauptmarkt, wo das närrische Volk seinen neuen Herrschern den ihm gebührenden Empfang bereitete. Begleitet von immer wiederkehrenden Helau-Rufen – wo ist in Trier eigentlich das Halaudi geblieben? – stieg das Prinzenpaar begleitet von der entmachteten Stadtspitze auf die bereitgestellte Bühne. Und dort wartete in der Person von Helmut Leiendecker bereits ein ganz besonderer Trierer, der die aus Luxemburg stammenden Tollitäten auf trierisch bei der Verkündung der närrischen Regeln und Gebote unterstützte. Dass das Trierer Volk dabei jubelnd und johlend diese Verkündung untermalte, war mit Sicherheit dem Inhalt des Gebotenen geschuldet. Denn das Prinzenpaar fungierte abermals listig in der Tradition des Rattenfängers von Hameln und versprach den närrischen Untertanen das Blaue vom Himmel.

Stichwort Himmel. Mit dem Wetter für die kommenden Tage soll es laut Wetterdienst ja nicht so toll aussehen. Für Prinzessin Marie-Claire Zeit für die nächste List: Unterstützt von der Feuerwehr Trier stieg sie mit ihrem Prinzen in den Korb, um Wettergott Petrus, der ja auch der Trierer Stadtpatron ist, mit einem zünftigen Blumenstrauß zu bestechen. Und damit auch wirklich nichts schiefgeht, hängte sie ihm bei der Gelegenheit gleich noch einen Prinzenorden um. Petrus schien das gefallen zu haben, denn gleich drauf kam die Sonne wieder hinter den Wolken hervor.

Nach erfolgreicher Mission sollte es dann wieder Richtung Boden gehen. Sollte. Denn die Feuerwehr hatte sich für ihre närrische Regentschaft auch was einfallen lassen. Quasi im Expresstempo ging es hoch auf 30 Meter. Und hier bot sich dem Prinzenpaar ein atemberaubender Ausblick über Trier, den es so schnell vermutlich nicht vergessen wird.

Zurück am Boden musste die Prinzessin das Erlebte erst einmal verdauen. “Mir zittern noch ein wenig die Knie”, vertraute sie später einer Frau an. Aber sie ließ auch keinen Zweifel daran, dass es ihr mächtig Spaß gemacht hatte. Der Prinz hörte es und nickte lächelnd. Auch er hatte den Höhenausflug genossen.



