TRIER. Die Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach bietet am Samstag, 1. Juni, zehn bis 13 Uhr, eine mittelalterliche Schreibwerkstatt an. In dem Workshop für maximal acht Teilnehmer wird die faszinierende Bücherwelt des Mittelalters samt anschaulich. Die Teilnehmer probieren selbst aus, wie man früher geschrieben hat. Interessenten können sich per E-Mail (schatzkammer@trier.de) oder telefonisch anmelden: 0651/718-1429/27. (tr)



Drucken