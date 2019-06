Mittelalterlicher Schreibworkshop für Kinder ab acht

TRIER. In den Sommerferien bietet die Schatzkammer in der Stadtbibliothek Weberbach den dreiteiligen Workshop “Schreiben wie im Mittelalter” für Kinder zwischen acht und elf Jahren an.

Unter Leitung von Mechthild Bach trifft sich die Gruppe von Dienstag, 2. bis Donnerstag, 4. Juli, von 9 bis 11.30 Uhr. Im Anschluss an einen Rundgang durch die Schatzkammer, bei dem kostbare Originale im Mittelpunkt stehen, lernen die Kinder verschiedene historische Beschreibmaterialien wie Pergament und Papyrus kennen, erforschen in den historischen Büchern aufwendig gemalte Anfangsbuchstaben (Initialen) und können selbst welche gestalten.

Die Gebühr beträgt 15 Euro pro Person. Eine Teilnahme ist nur möglich nach Anmeldung per E-Mail (schatzkammer@trier.de), telefonisch (0651/718-1427) oder per Fax: 0651/718-1428. (tr)



Drucken