Mondo del Caffè, Studiwerk und YoY® kooperieren

TRIER. (Aus-)probieren geht über Studieren – das wollen Mondo del Caffè und das Team von YoY® am Dienstag, 4. Juni, an der Uni Trier zeigen. In der Studiwerk-Mensa Tarforst (Campus 1) veranstalten sie den Transparenztag, bei sich alles um Informationen über Lebensmittel drehen wird.

Dabei können die Studierenden von zehn bis 14 Uhr sowohl die leckeren Getränke aus dem Hause Mondo del Caffè kostenlos probieren als auch die neue YoY®-App testen, die bald verfügbar sein wird.

YoY® zeigt die gesamte Entstehungsgeschichte von Lebensmitteln. Bei Kaffee bedeutet das Folgendes: Die Nutzer können sehen, von welcher Farm ihr Kaffee kommt, wann er geerntet wurde, über welche Wege er nach Deutschland gekommen ist, wie viel Geld die Farmer für den Rohkaffee bekommen und vieles mehr.

Der Transparenztag wird während der “Aktionswoche Kaffee” stattfinden, bei der das Studiwerk Trier in Zusammenarbeit mit Mondo del Caffè unter anderem besondere, mit Kaffee verfeinerte Gerichte in der Mensa anbietet.

Das Team von YoY und Mondo del Caffè wollen mit den Studierenden darüber ins Gespräch kommen, was ihnen bei Lebensmitteln wichtig ist und welche Informationen sie zukünftig haben wollen.

Mondo del Caffè geht auf den Gebieten Fairer Handel und Nachhaltigkeit seit vielen Jahren vorbildhaft voran. Mit YoY® ist die Kaffeerösterei aus Echternach nun auch in der Lage, das seinen Kunden sekundenschnell zu beweisen. Auch Kaffeebauer Juan aus Kolumbien wird am Dienstag vor Ort sein und aus erster Hand berichten.

Der Trierer Stadtkaffee ist ein Projekt von Mondo del Caffè, der Stadt Trier und der lokalen Agenda 21. Der Kaffee ist zu 100 Prozent fair gehandelt und stammt von der Finca Yuri in Kolumbien. (tr)



