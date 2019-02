Närrisches Finanzamt an Karneval

TRIER. Wenn an den närrischen Tagen die Jecken feiern, dann trägt dem auch das Finanzamt Rechnung. Das Finanzamt Trier, Hubert Neuerburg Str. 1 in Trier, gibt aus diesem Anlass für die Karnevalstage geänderte Öffnungszeiten des Service Centers bekannt: Donnerstag, 28. Februar, von 8 bis 10.30 Uhr geöffnet, am Rosenmontag, 4. März, ist die Einrichtung ganztägig geschlossen.

Am Freitag, 29. Februar, ist das Service Center wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr und am Dienstag, 5. März, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. (tr)



